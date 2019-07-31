خاص الفن- ميشال قزي يستعد لعودة فنية قوية وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​ميشال قزي​ لعودة قوية للساحة الفنية بعد غياب لاشهر فقد انضم ميشال لشركة انتاج جديدة ويتحضر حاليا لاطلاق اغنية "جايي تودعني" كلمات نسيم العلم الحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ وصور كليب جديد لها مع المخرجة هيفا الفقيه وسيصدر بعد عشرة ايام حسب ما علم موقع الخليج 365 .

وفي تصريح سابق لموقع الفن كان قد تحدث عن الاغنيات التي لفتت سمعه قائلا: " هناك الكثير من الأغاني الجميلة، فمثلاً اغنية "شو محسودين" للفنان سعد رمضان جميلة، أيضاً اغنية "ضلي اضحكي" للفنان ملحم زين، اغنية "لا تغيبي" للفنان إياد طنوس ".