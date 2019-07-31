ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: سما المصري تعلق على خبر زواجها والحب يجمع دانا مارديني ووسام حنا موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية 36% من الجمهور لم يحبّوا الديو الذي جمع محمد رمضان وسعد لمجرد إستفتاء "الفن": من هو النجم الذي سيكون الأنجح برأيكم كعضو في لجنة تحكيم "ذا فويس"؟ فنان مصري ينقل للمستشفى بعد سقوط المسرح به- بالصور خاص "الفن"- قصة حب تجمع وسام حنا بـ دانا مارديني هل طلبت سما المصري الزواج من نجم متزوج؟ العثور على عارضة أزياء جثة داخل حقيبة في شقتها- بالصور المزيد المزيد

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