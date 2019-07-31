في ذكرى مولده.. تعرف على سبب تسمية "وحش الشاشة" و"ملك الترسو"

حادث أليم في حياته جعله يستوحي في عيد ميلاد وحش الشاشة، الفنان فريد شوقي، أذاعت فضائية الغد الاخبارية تقريراً عن حياة ومسيرة "ملك الترسو"، إذ ولد الفنان الراحل في 30 يونيو عام 1920 في حي البغالة بالسيدة زينب، لأم مصرية وأب تركي.

وتابع التقرير أنه وقف لأول مرة كمحترف على خشبة مسرح دار الأوبرا القديمة خلال مسرحية "عطيل"، مشيرا إلى أن الفنان الراحل قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 300 فيلم سينمائي، واشتهر بدور "الفتوة" أو "المعلم" في السينما المصرية، ولذلك لُقب بـ"وحش الشاشة".

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وأضاف أن فريد شوقي عُرف أيضا بـ"ملك الترسو"، إذ كانت السينما قديماً مُقسمة لـ 3 أقسام، أقلها درجة "الترسو"، حيث كان يجلس بها البسطاء ومحدودو الدخل، فاستحق شوقي اللقب بعدما ذاع صيته بين هذه الطبقة، وكان فيلم "الأسطى حسن" أول عمل كتبه وحش الشاشة.

حصل شوقي على جائزة الدولة عن فيلم "جعلوني مجرماً"، واستلهم فكرة فيلم "سلطان" من واقعة ألمية حدثت لوالدته، حين ضربها جنود الاحتلال الإنجليزي أمام عينه، ورحل شوقي في 27 يونيو 1998 عن عمر يناهز 77 عاماً قبل ثلاثة أيام من عيد مولده.