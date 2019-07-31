شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مارتن سكورسيزى الجديد The Irishman يعرض بمهرجان نيويورك السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مهرجان نيويورك السينمائى فى دورته السابعة والخمسين القادمة، فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى الجديد The Irishman، الذي يقوم ببطولته النجمان آل باتشينو وروبرت دى نيرو، ليكون العرض الخاص الأول له.

وأحداث الفيلم مستوحاة من حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو أنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار القادم.

Advertisements

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.