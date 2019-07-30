في حربها مع أصالة.. من أنصف أحلام فقالت: “وصلني حقي شكراً”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:46 مساءً - تواصلت الحرب بين معجبي الفنانتين أحلام وأصالة نصري. وكتب أحدهم دفاعاً عن الفنانة الإماراتية: “ما في أي مبالغة أصالة تلعب من تحت لتحت”.

وهو ما أثار إعجاب أحلام التي رأت أن هذا الرد مناسب جداً ويشعرها بالرضى وغردت: “كفو انت والله انك رجال قلت كلمة حق خلاص وصلني حقي شكراً”.

ويأتي هذا بعد تعرضها لهجوممن معجبي أصالة على إثر ردها على تمني الأخيرة الشفاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد.

فقد كتبت: “هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك انت ما في منك طيبة واصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي. شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك”.

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وردّت أصالة قائلة: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.

وعلى الإثر حذفت أحلام المنشور ما عرضها لانتقادمتابعي أصالة واستدعى رداً قاسياً منها. ومما كتبت: “مسحت البوست لأني تحسفت أني أصلاً كتبته ما أدري إن الحقد واصلة مراحلها الأخيرة عرفتي ليش يا حثالة وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة. ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله”، وختمت: “ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة”.