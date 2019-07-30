تعرفوا إلى والد و والدة باسم ياخور.. هل تشبهه شقيقته؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:46 مساءً - نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” ظهر فيه برفقة أفراد أسرته.
وبدا وهو يقود السيارة فيما يجلس والده إلى جانبه. كما ظهرت والدته في المقعد الخلفي إلى جانب شقيقته وابنها.
وحازت الصورة اعجاب عدد من المتابعين وصل إلى أكثرمن 90 ألفاً في ساعات قليلة. وتعليقاً كتب الممثل: “وأخيراً اجتمعوا الأهل،أختي وابنها ووالدتي ووالدي”.
وتفاعل معه الكثير من المتابعين وأبرزهم الفنانة صفاء سلطان التي كتبت: “الله يخليكن لبعض وتجتمعوا عالسعادة والفرح دائماً”. كما علقت الممثلة ديمة الجندي: “الحمدلله عالسلامة ويخليكون لبعض أحلى عالم”.
وجاء في تعليق الفنانة شكران مرتجى: “الحمدلله عالسلامة ويخليكونلبعضأحلىعالم”.كذلك كتب الممثل معتصم النهار: “الله يخليلكن مجموعين بالخير على طول”.
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