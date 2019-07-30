مجلة تحذر .. جِل الاستحمام يحوي مادة مسرطنة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:46 مساءً - حذَّرت مجلة «أوكو تست» الألمانية من وجود بعض المواد الضارة بالصحة في مستحضرات جِلِّ الاستحمام، بعدما أجرت اختبارًا شمل 13 منتجًا. وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض مستحضرات جِلِّ الاستحمام تحتوي على مادة «فورمالديهايد»، التي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة.

وأضافت «أوكو تست»، أن بعض مستحضرات جِلِّ الاستحمام تحتوي على المادة العطرية «بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال» المعروفة تجاريا باسم “Lilial”، التي تحوم حولها شبهات بأنها تؤثر بالسلب على الخصوبة.