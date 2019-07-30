‎رسميًا.. هانى شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفنان هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، حيث انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وحصل شاكر على أغلب أصوات الجمعية العمومية الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات سواء في القاهرة أو المحافظات باكتساح منافسه الفنان مصطفى كامل.

وأغلقت ابواب التصويت فى تمام الشاعة الخامسة مساء اليوم، وحرص عدد من نجًوم الغناء والموسيقين علي الحضور والإدلاء بأصواتهم وهما الفنان نادر اأو الليف وطارق الشيخ واحمد العيسوي و غاده رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوي وأيه عبدالله فاطمه عيد وطارق عبد العزيز والموسيقار هاني مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسني.