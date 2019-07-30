شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا بـ"مايوة" سعره 450 جنيه استرليني مع والدتها فيرا على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية ريتا أورا بوقتها مع عائلتها في عطلة في كاليفورنيا، بعيدا عن جدول أعمالها المزدحم .

ظهرت ريتا أورا البالغة من العمر ( 28 عاما ) مع والدتها فيرا ذات الـ 55 عاما ، خلال قضاء وقت مميز و الاستمتاع بأشعة الشمس على شاطئ ماليبو، و ظهرت " فيرا " وهي واحدة من الناجيات من مرض السرطان بإطلالة مميزة ونابضة بالحياة .

ظهرت ريتا أورا وهي ترتدي " مايوة " من تصميم دار أزياء " Gucci " متداخل الألوان ، ووصل سعره إلي 450 جنيه استرليني.