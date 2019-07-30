- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا بـ"مايوة" سعره 450 جنيه استرليني مع والدتها فيرا على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية ريتا أورا بوقتها مع عائلتها في عطلة في كاليفورنيا، بعيدا عن جدول أعمالها المزدحم .
ظهرت ريتا أورا البالغة من العمر ( 28 عاما ) مع والدتها فيرا ذات الـ 55 عاما ، خلال قضاء وقت مميز و الاستمتاع بأشعة الشمس على شاطئ ماليبو، و ظهرت " فيرا " وهي واحدة من الناجيات من مرض السرطان بإطلالة مميزة ونابضة بالحياة .
ظهرت ريتا أورا وهي ترتدي " مايوة " من تصميم دار أزياء " Gucci " متداخل الألوان ، ووصل سعره إلي 450 جنيه استرليني.
ريتا أورا مع والدتها
كانت هذه تفاصيل خبر ريتا أورا بـ"مايوة" سعره 450 جنيه استرليني مع والدتها فيرا على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.