شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. أحمد الفيشاوى يستعيد لحظات الطفولة مع والدة الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد الفيشاوى على نعى والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوى، على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو من دولاب الذكريات التى تجمعهما سوياً، عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وجاء فى مقطع الفيديو الذى نشره "الفيشاوى" لوالده الراحل يوم الخميس الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، العديد من لقاءات برامج ماسبيرو فى بداية التسعينيات والتى ظهر فيها أحمد مع والده فى العديد منها لإبداء رأيه فى والده الذى وصفه كـ"صديق".

ووصف أحمد الفيشاوى والده الراحل، فى مقطع الفيديو الذى نشره قائلاً: "من الذكريات مع ممثل عظيم، وصديق كريم، وأب رائع، ونموذج حقيقي للعديد من الأشياء الجميلة، فاروق الفيشاوى".