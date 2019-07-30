شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. هانى شاكر يتفوق على مصطفى كامل بانتخابات الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، باب التصويت فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، وتؤكد المؤشرات الأولية لفرز الأصوات تفوق هانى شاكر على منصب مقعد نقيب الموسيقيين فى لجنة القاهرة حتى الآن، أمام منافسه مصطفى كامل، وما زالت عمليات الفرز مستمرة بالتنسيق مع اللجان الأخرى بباقى المحافظات.

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وحرص عدد من نجوم الغناء والموسيقيين على الحضور والإدلاء بأصواتهم، منهم نادر أبو الليف وطارق الشيخ وأحمد العيسوى وغادة رجب وريكو وريم كمال، وأحمد الكحلاوى وآية عبد الله وفاطمة عيد وطارق عبد الحليم، والموسيقار هانى مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسنى.

وتشمل قائمة المتنافسين على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.