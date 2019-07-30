شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغسطس.. أبطال وصناع "ولاد رزق 2" يحتفلون بالفيلم فى أحد مولات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل صناع ونجوم "ولاد رزق 2" بالعرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطال وصناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد بدوى مدير عام شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة للفيلم، وأحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى ونسرين أمين، وآخرون، بالإضافة لمخرج الفيلم طارق العريان وزوجته النجمة أصالة، وعدد من ضيوف شرف الفيلم ومنهم غادة عادل وسوسن بدر وآخرون.

كما يعرض الفيلم للجمهور يوم الخميس، فى جميع دور العرض السينمائى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عرض الفيلم فى دولة الإمارات والخليج بالتزامن مع عرضه فى مصر.

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وفى سياق متصل حقق البرومو الرسمى للعمل الذى طرحته الشركات المنتجة وعلى رأسها "سينرحى فيلمز" نسب مشاهدات كبيرة، وخطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظار الجمهورعند مشاهدة البرومو، لاسيما أنها تم تنفيذها بأحدث التقنيات.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.