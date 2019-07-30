شاهد فى دقيقة.. خناقة جديدة بين أصالة وأحلام تنتهى بـ"بلوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الخلاف مجددا هذه الأيام بين الفنانة أصالة ونجمة الخليج أحلام، واشتعلت الأزمة بينهما، ونتج عنه قيام أحلام بحظر "بلوك" أصالة على تويتر، ما أدى لإثارة الجدل بين متابعيهما. ”الخليج 365” يستعرض تفاصيل الخناقة بين أصالة وأحلام فى الفيديو التالى.. 1ـ نشبت أزمة جديدة بين نجمة الخليج أحلام والنجمة السورية أصالة بعد الصلح بينهما منذ 3 أشهر. Advertisements 2ـ الخلاف الأول بدأ عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، فحذفت أحلام تغريدة التهنئة. 3ـ الأزمة الجديدة فوقعت بينهما بسبب مرض الإعلامية فجر السعيد. 4ـ تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها لا تحمل لها أى كره. 5ـ أشادت أحلام بموقف أصالة، والتى ردت عليها قائلة، "بتجاكرينى يا حلومة". 6ـ بعد رد أصالة قررت أحلام حذف البوست، الأمر الذى أثار استغراب المتابعين. 7ـ جمهور أصالة هاجم أحلام بعد حذف البوست، لذا أعلنت أحلام حظر الفنانة أصالة بـ"بلوك".

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