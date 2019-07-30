تفاصيل 25 صورة عائلية تجمع فاروق الفيشاوى وسمية الألفي بحفيدتهما لينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغلت لينا الفيشاوي – ابنة الفنان أحمد الفيشاوى وحفيدة الراحل فاروق الفيشاوى – الجمهور فى اليومين السابقين بعد ظهروها للمرة الأولى منذ سفرها إلى انجلترا للإقامة مع ووالدتها، حيث حرصت على التحدث عن جدها فاروق الفيشاوي بعد رحيله وإيضاح سبب عدم حضورها للمشاركة فى تشييع جنازته وتوديعه خاصة أن الفنان الراحل كان مرتبط بها كثيراً ودائم التواصل معها.



لينا احمد الفيشاوى

وأرجعت لينا فى تصريحاتها الخاصة لـ ”الخليج 365” قبل أيام، السبب وراء عدم حضورها جنازة جدها فاروق الفيشاوي، أنها تعيش مع والدتها فى إنجلترا وخشيت حضورالجنازة لأن والدها أحمد الفيشاوى يمتلك حكم قضائى بأنها لا تستطع الرجوع للندن مرة أخرى إذا حضرت للقاهرة،وهذا الحكم كان قبل أسبوع من وفاة جدها، وكانت ترغب بشدة فى توديعه .



لينا الفيشاوى

ورغم سفر لينا وإقامتها مع والدتها فى انجلترا منذ سنوات إلا أنها تمتلك العديد من الذكريات الجميلة أيام الطفولة مع عائلة والدها وخاصة جدها فاروق الفيشاوى وجدتها سمية الألفى، حيث تعد لينا حفيدتهما الوحيدة، وأكد الفيشاوى فى أكثر من لقاء تليفزيونى عن حبه لها وارتباطه الشديد بها وكان آخر حدثه عنها بعد اعلان مرضه بالسرطان خلال تكريمه بمهرجان الاسكندرية السينمائى حيث قال أن حفيدته "لينا" تعطيه الأمل فى الحياة وهى حب كبير بالنسبة له لم يكن يعرفه أو يشعر به من قبل ولكنه شعور جميل جدا.



فاروق الفيشاوى وحفيدته لينا

وينشر الخليج 365 25 صورة تجمع لينا الفيشاوى بجدها فاروق الفيشاوي وجدتها سمية الألفى وأيضاً والدها أحمد الفيشاوى، خلال طفولتها والتى قضتها معهم حيث تظهر الصور حالة السعادة والمرح التى عاشها فاروق الفيشاوي مع حفيدته الوحيدة وأيضاً جدتها سمية الألفى.



احمد الفيشاوى مع ابنته لينا



احمد الفيشاوى وابنته لينا



احمد الفيشاوى وابنته لينا فى المياه



احمد الفيشاوى وابنته لينا فى لحظات مرح



احمد الفيشاوى وابنته لينا



أحمد الفيشاوى وابنته لينا



احمد الفيشاوى يلعب مع ابنته لينا



سمية الالفى وحفيدتها لينا



سمية الالفى وحفيدتها لينا



سمية الالفى وحفيدتها لينا



سمية الالفى وحفيدتها لينا



سمية الالفى وحفيدتها لينا على البحر

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سمية الالفى وحفيدتها لينا على البحر



سمية الالفى وحفيدتها لينا



فاروق الفيشاوى فى لحظات خاصة مع حفيدته لينا



فاروق الفيشاوى مع حفيدته لينا



فاروق الفيشاوى وحفيدته لينا



فاروق الفيشاوى وحفيديته لينا



فاروق الفيشاوى وسمية الالفى وحفيدتهما لينا



فاروق الفيشاوى وسمية الالفى ونجلهما عمر وحفيدتهما لينا



فاروق الفيشاوى وسمية الالفى ونجلهما عمر وحفيدتهما لينا



فاروق الفيشاوى يداعب حفيدته



قبلة لينا الفيشاوى لوالدها احمد الفيشاوى



قبلة لينا الفيشاوي لجدها فاروق فى وجود سمية الالفى