شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Lion King ينضم لقائمة الكبار بعد تخطى المليار دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الرسوم المتحركة The Lion King، فى الانضمام لقائمة الأفلام التى تجاوز أرباحها حاجز المليار دولار، فى شباك التذاكر العالمية، بعد طرحه فى 17 يوليو الجارى، بعد أقل من ثلاثة أسابيع فى شاشات العرض، ليحقق 362 مليون دولار محلياُ و 638 مليون دولار حول العالم.

وأصبح فيلم النسخة الحية The Lion King، رابع الأفلام الذين نجحوا فى تحقيق مليار دولار إيرادات فى عام 2019، بعد فيلم Avengers: Endgame، وفيلم Captain Marvel وفيلم Aladdin.

Advertisements



The Lion King

الفيلم إعادة للنسخة الكرتون التي تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، حيث تم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.