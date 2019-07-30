في عيد الصداقة.. ماذا قالت ليلى علوي عن علاقتها بيسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوى صورًا تجمعها بصديقتها الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووجهت لها رسالة بالتزامن مع عيد الصداقة، الموافق اليوم الثلاثاء 30 يوليو.

وعلقت علوى على الصور بقولها: " الصداقة شيء سامي مش ممكن تحكم عليه أو تعرفه ف يوم وليلة، الأيام والمواقف الصعبة قبل اللحظات الحلوة هي بس اللي كفيلة تأكد الصداقة وتدعمها ".

وتابعت ليلى:"زمالتي بيسرا استمرت سنين وعدت عليها مواقف كتير خلتنا النهاردة مش بس أصدقاء لكن عيلة وأخوات بنحس ببعض من غير مانتكلم، و في يوم الصداقة العالمي بادعيلها بالسعادة والراحة والصبر على فراق أغلى إنسانة في حياتها، كل سنة وإنتي صديقتي الصدوقة يا سيڤا وكل أصحابك اللي بيحبوكي حواليكي".

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وأضافت ليلى: "الصورة الأولى من مهرجان أسوان الأكاديمي 1985، والصورة الثانية من مهرجان مراكش الدولي للفيلم السينمائي 2018".

وشاركت علوى منذ أيام في افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب، ونشرت صورا عبر حسابها رفقة المخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي.