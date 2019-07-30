أحمد الفيشاوي ينشر فيديوهات لوالده: " في حب الذكريات لصديق رائع وممثل عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديوهات لوالده الفنان فاروق الفيشاوي، من أفلام وبرامج حوارية كان ضيفًا عليها.

وكتب أحمد الفيشاوي: "في حب هذه الذكريات، لصديق رائع وممثل عظيم، وأب رائع، وقدوة حقيقة للعديد من الشباب".

وكان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية نتيجة صراعه مع مرض السرطان.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلًا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.