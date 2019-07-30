بعد إعلان العسيلي خطبتها.. 15 صورة لخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
أعلن الفنان محمود العسيلي خطبته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "تويتر".
أقام العروسان احتفالاً بالخطبة، أمس الإثنين، في الساحل الشمالي، لتصبح أمنية المرأة الثالثة في حياة العسيلي.
سبق للعسيلي أن تزوج من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في العام 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي"، ثم جمعته قصة حب قوية بنادين الملا، تكللت بالزواج في 2015، قبل أن ينفصلان بعد 3 سنوات.
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