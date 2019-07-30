بعد سرقة هاتفها.. نيللي كريم تستعيد حسابها على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نيللي كريم عن استعادتها لحسابها على موقع "إنستجرام"، بعد تعرضها لسرقة هاتفها المحمول في لندن خلال الأيام الماضية.

ونشرت نيللي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أخيرا حصلت على حسابي بعد أن سرق هاتفي في لندن، أشكر أصدقائي الأعزاء الذين ساعدوني، وأيضاً فريق عمل إنستجرام".

ويعرض لنيللي حاليا في دور العرض فيلم "الفيل الأزرق2"، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، شيرين رضا، إياد نصار، وتأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي.