بعد مشاركته في "فينيسيا".. "الأقصر للسينما" تهنئ صناع الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فريق عمل الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد ابو العلا والمنتج حسام علوان، والفيلم مستوحى من قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائي حمور زيادة.

وتم اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان فينسيا في دورته الـ76 ضمن برنامج أيام فينيسيا، ويعد هو الفيلم الروائي الطويل الثاني من الإنتاج السوداني خلال العشرين عاما الماضية بعد فيلم "كاشا" للمخرج حجوج كوكا.

وحصل الفيلم على منحة صندوق "اتصال" التابع لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للتطوير في بداية صناعة الفيلم 2016 على أن يعرض الفيلم عرض مصري أول بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وكان من المفترض أن يتم عرض الفيلم في الدورة الماضية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ولكن حالت أعمال المونتاج والصوت غير المكتملة دون تحقيق ذلك.