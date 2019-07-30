خاص| مؤشرات أولية بفوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، عن اقتراب هاني شاكر من الفوز بمنصب النقيب، بعد حصوله على ما يقرب من 900 صوتًا بالمحافظات المختلفة حتى الاَن.

وأكد أحد معاوني اللجنة المشرفة على الفرز في تصريح خاص لمصراوي، أن مصطفى كامل المنافس الوحيد لهاني شاكر على منصب النقيب، حصل على ما يقرب من 200 صوتًا وفقًا للمؤشرات المبدئية، وذلك قبل اكتمال عمليات الفرز في باقي الفروع، ومنها القاهرة.

وما زالت اللجنة المكونة من 6 قضاة تتابع فرز أصوات الناخبين بالتواصل مع فروع النقابة بالمحافظات.

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم الثلاثاء، على منصب النقيب، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.