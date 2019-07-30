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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أكدت السيدة هدى زوجة أحمد رمضان ،سكرتير نقابة الموسيقيين، أنها لن تتنازل عن مقاضأة مصطفى كامل بعد تعديه عليها، مؤكدة أنها حررت محضرًا ضده بقسم الجيزة.
وقالت هدى في تصريحات خاصة لموقع "مصراوى" إن الفنان مصطفى كامل تعدى عليها بالضرب والألفاظ الخارجة، وحاول منعها من ممارسة عملها ووقف سير الانتخابات، مشيرة إلى أنها لن تكتفي بالمحضر، بينما ستواصل تصعيد الأمر خلال الأيام القادمة لأن الأمر لا يمكن السكوت عنه على حد وقلها.
وكان مصطفى كامل المرشح على مقعد النقيب قد اشتبك مع هدى داخل لجنة التصويت، بمقر انتخابات المهن الموسيقية عصر اليوم.
وأجريت اليوم الثلاثاء انتخابات نقابة الموسيقين على مقعد النقيب، وأعضاء المجلس، بمقر نقابة المهن التمثيلية، بالبحر الأعظم.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة سكرتير "الموسيقيين" تتهم مصطفى كامل بالاعتداء عليها في محضر رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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