أنغام وأصالة وعمرو وشيرين والزعيم وزكي.. صداقات أفسدتها المنافسة والعلاقة العاطفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

في الوسط الفني علاقات صداقة قوية نشأت ولا تزال بين فنانين تشاركوا مسيراتهم الفنية بحب وود كبير، إلا أن بعض هذه الصداقات تعرض لصدمات والبعض الآخر انهار تمامًا تحت وطأة المنافسة والعلاقات العاطفية.

أنغام وأصالة

هذه آخر العلاقات التي انتهت في الوسط الفني، والسبب فيها الزواج، فبعد إعلان أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، خرجت أصالة تهاجمها في كل البرامج التي حلت ضيفة عليها، وألغت متابعتها.

السبب في ذلك إن أحمد إبراهيم كان وقتها متزوجًا من ابنة شقيقة طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، وهو ما اعتبرته أصالة "هدم بيت" وخيانة لأحد أقاربها من صديقتها المقربة، التي دائمًا ما كانت تتحدث عنها بحب.

أما أنغام، فقالت إنها علاقتها بأصالة لم تكن يومًا بهذا القرب، كما تحدث عنها أصالة.

عادل إمام ومحمود عبدالعزيز

حدث خلاف ومشكلة كبيرة بين الفنانين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز بسبب مسلسل "رأفت الهجان"، فقد كان الأخير هو المرشح الأول، ولكن خرجت أخبار تعلن أن عادل إمام هو من سيجسد المسلسل، لكنه رفض السيناريو لتسلسل الأحداث بـ"الفلاش باك".

حزن محمود من الأمر ومن عادل إمام، وسافر إلى مكة لأداء العمرة، وحينما عاد إلى مصر عادت الأمور إلى وضعها الأول، وتشير بعض الحكايات الأخرى إلى عادل رفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية، كما أنه حدث عتاب بينهما في لقاء جمعهما، بعد أنباء موافقة عادل إمام على الدور.

عادل إمام وأحمد زكي

حدث خلاف بين النجمين الكبيرين، واعتبره إمام تعالي من أحمد زكي، بعدما رفض المشاركة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" حينما قرروا إعادة عرضها.

وكان يرى زكي أن تخطى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وأن الدور غير مناسب له. فيما روى بلال فضل في برنامجه "الموهوبين في الأرض" أن الخلاف والحرب الباردة كانت دائمة بين النجمين، وأن زكي كان يتهم الزعيم بأنه يذكر الموت دائمًا أمامه، رغم معرفته بأنه يتشائم من الأمر، ومنها مرة في حفل زفاف رامي إمام، إذ قال له الزعيم إن الأبناء "كبروهم" وأنهم اقتربوا من الموت.

راغب علامة وأحلام

من المشكلات المعروفة وبقوة في الوسط الفني هي خلاف راغب علامة وأحلام رغم الصداقة بينهما، فضلاً عن الزمالة في برنامج "آراب أيدول"، وكان هذا سر الخلاف؛ فالمناقشات التي كانت تحدث بينهما في الحلقات، كشفت أن الأمر بينهما كبير، وكلاهما يرى أنه الأحق بأن يكون رئيس اللجنة.

وتواصل الأمر بعد انسحاب راغب علامة من البرنامج في موسمه الرابع، وهو ما ردت عليه أحلام وقتها بأن البرنامج لم يتأثر بغياب علامة.

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مصطفى شعبان ومنى زكي

في برنامج "مصارحة حرة" كشفت منى زكي أنها لن تعمل مرة أخرى مع مصطفى شعبان، بسبب فيلم "أحلام عمرنا".

وكان سبب الأزمة حول هو من بطل العمل، ومن صاحب الأكثر مشاهد، وترتيب الأسماء على تتر العمل. ومن وقتها لم يعملا مع بعضهما البعض مرة أخرى، رغم مرور 14 عامًا على الفيلم.

ريم البارودي وسمية الخشاب

نشأ خلاف كبير بين سمية الخشاب وريم البارودي، تحول إلى حروب تصريحات بينهما، بسبب انتشار شائعات عن علاقة الخشاب والمطرب أحمد سعد بعد تعاونهما في مسلسل الحلال، وانتهاء الأمر بالزواج، ورغم انفصال سعد والخشاب، فإن علاقة سمية وريم انتهت.

عمرو دياب ومحمد فؤاد

تسببت المنافسة في جعل علاقة الصداقة بين عمرو دياب ومحمد فؤاد في منحنى للأسفل، حتى أصبحت العلاقة بينهما باردة، فخلال فترة التسعينيات كانت المنافسة على أشدها بين النجمين.

وفي بعض تصريحات فؤاد تخرج بعض كلمات ضد عمرو دياب، منها من قاله فؤاد في برنامج البيت بيتك، إن المطرب ليس وظيفته أن يقدم الأغاني الرومانسية فقط، لأن الله سيحاسبنا على ذلك، في إشارة منه لعمرو دياب.

نادية الجندي ونبيلة عبيد

تسبب لقب "نجمة الجماهير" والمنافسة القوية على الإيرادات بين النجمتين في تحول العلاقة بينهما إلى قطبين متنافرين، تسعى كل منهما إلى إثبات أحقيتها بلقب نجمة الجماهير.

شيرين وعمرو دياب

تسببت بعض الكلمات التي قالتها شيرين خلال حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش عن عمرو دياب وتم تسجيلها وتداولها، في تدمير العلاقة بينهما، ثم خرجت في تصريحات وقالت: "لو هو هضبة، أنا الهرم".

شيرين وعمرو مصطفى

رغم التعاون الكبير بينهما والعلاقة القوية، فإن هذه الصداقة تعرضت لأزمة كبيرة، حينما أعلن مصطفى أنه سيغني "ماشربتش من نيلها"، فردت شيرين: "صوتك وحش".

وهو ما أغضب عمرو مصطفى ورد عليها ردود تحمل بعض الإهانة، ويذكر فيها ببدايتها في الوسط الفني، وقال إنه يهدي له أغنية "حافية القدمين"، لكنهما تصالحا مرة أخرى.​