خالد سليم ينشر فيديو من كواليس مسلسل " بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل " بلا دليل"، إذ يقوم بتصوير عدد من المشاهد في أحد المواقع، بمنطقة المريوطية.

ونشر سليم مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال في الفيديو: " مساء الخير كل حبايبي، احنا دلوقتي في كواليس تصوير مسلسل بلا دليل، مشهد النهاردة مع درة وعمر الشناوي، ادعولنا عشان المسلسل دا هيكون حاجة جميلة".

وتابع : "إخراج الأستاذة منال الصيفي، وإنتاج سينرجي، ومن تأليف إنجي علاء".

كما علق على الفيديوقائلًا: " كواليس مسلسل بلا دليل تأليف إنجي علاء و إخراج الأستاذة منال الصيفي و مدير التصوير يوسف بارود و إنتاج شركة سينرجي، بطولة خالد سليم، ودرة، وحازم سمير ونيقولا معوض".