بالفيديو والصور: صالح كامل يعزي في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

حرص رجل الأعمال صالح كامل، على حضور عزاء الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة بحي السادس من أكتوبر قرب العاصمة القاهرة. ولفت صالح كامل انتباه الحضور في العزاء، حيث بدا واضعاً واقياً حول رقبته ومستنداً على عكاز، فيما بادر بعض المتواجدين في العزاء لمساعدته على المشي.

يذكر أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 67 عاماً، عقب صراع مع مرض السرطان بأحد مستشفيات القاهرة. Advertisements

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