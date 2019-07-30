بعد الخلافات الشخصية .. ابن أنغام يوجه رسالة مؤثرة لجمهور والدته

وجه عمر عارف نجل الفنانة أنغام، رسالة مؤثرة لجمهور والدته، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "لإنهاء هذه اللعنة، دي أمي، ولن أدير لها ظهري أبداً، حتى لو اختلفنا، وأي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي أمي لا يعرف من أنا".

وتابع: "أنا أهتم بأمي وأحبها، ولا يحق لأي منكم الهجوم أو الدفاع عني، لقد تم نشر الأشياء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، سأظل دائما

صادقا مع نفسي، وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة..نعم أنا لدي مشاكل مع زوجها، لأسباب عديدة، ولكن لا أفكر ولو لثانية واحدة أن أؤذي أمي، أنا أحبك كثيرا يا أمي على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري لكِ، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقت مثل بعض الناس، أحبك للأبد يا أمي".

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وكانت هناك بعض الشائعات التي ترددت مؤخرًا، حول

خلافات بين الفنانة أنغام وانجلها عمر عارف، بسبب زواجها من الموزع أحمد ‏إبراهيم، وتردد أن عمر ألغى متابعة والدته على "إنستجرام"، كما حذف كافة الصور التي جمعتهما معًا، إلا أن عمر خرج لينفي كل الأخبار المتداولة، مؤكدًا أنه في حال وقوع مشكلة سيتحدث عنها بشكل صريح.‏



يذكر أن أنغام قد شاركت مؤخرًا في فعاليات حفلات صيف الباحة، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، وقد ‏أحيت أنغام الحفل الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، على مسرح القرية التراثية بالمملكة.