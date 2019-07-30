بالفيديو.. آدم يطرح أحدث أغانيه "نحنا سوا" مع مروان خوري

طرح الفنان آدم أحدث أغانيه بعنوان "نحنا سوا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد، و توزيع جيمي حداد. خوري، ألحان محمود عيد، و توزيع جيمي حداد. يذكر أن الفنان آدم طرح سابقاً أغنية بعنوان "تعا"، وهي من كلمات أنور مكاوي، و ألحان محمود عيد، و توزيع جيمي حداد، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 9 ملايين استماع عبر موقع يوتيوب. أغنية بعنوان "تعا"، وهي من كلمات أنور مكاوي، و ألحان محمود عيد، و توزيع جيمي حداد، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 9 ملايين استماع عبر موقع يوتيوب.

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