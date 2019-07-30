بعد تطبيق الشيخوخة.. سليمان يسخر من "النيو لوك"

سخر الفنان سليمان عيد من تطبيق الشيخوخة، حيث نشر صورة له بشعر مستعار "باروكة" من خلال تطبيق الشيخوخة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "مش هعمل لوك خليني كدا علي طبيعتى".
يذكر أن الفنان سليمان عيد يشارك في بطولة فيلم "دفع رباعي"، وهو من تأليف جمال ربيع، و إخراج إيهاب عبد اللطيف، و بطولة كل من أحمد بدير، سمر علي، هدى، ندى بهجت، هبة السيسي، حنانعطية، إيناس النجار، مروى، نرمين ماهر، أحمد العمدة، محمود الحسيني، صبري عبد المنعم، محمد الشربيني، محسن منصور، سامي مغاوري، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نهال عنبر، أحمد عزمي، أحمد سلامة.
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