مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتلقى أعمال دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير المقبل.
وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيتلقي الأفلام عبر موقعه الإلكتروني www.aiwff.org من بداية شهر أغسطس وحتى الأول من نوفمبر المقبل.
وأكد أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأنيكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة.
وأوضح أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.
ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته
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