مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتلقى أعمال دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير المقبل.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيتلقي الأفلام عبر موقعه الإلكتروني www.aiwff.org من بداية شهر أغسطس وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأن

يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة.وأوضح أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.

ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.



يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته

الماضية الفنانة القديرة محسنة توفيق، والنجمة المصرية منة شلبي، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عامًا، كما تم تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية.