بالفيديو.. خالد سليم يكشف كواليس "بلا دليل"

كشف الفنان خالد سليم كواليس تصوير مسلسله "بلا دليل"، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل. عرضه في شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن مسلسل "بلا دليل"، من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفي، و بطولة كل من خالد سليم، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة. منال الصيفي، و بطولة كل من خالد سليم، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة.

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