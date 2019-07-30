تستعد الفنانة جواهر لطرح اغنيتها الجديدة "الساعة 6"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سيد الشاعر، وألحان حمدى صديق، إخراج الكليب محمد أنيس. وألحان حمدى صديق، إخراج الكليب محمد أنيس. وكانت جواهر قد طرحت مؤخراً فيديو كليب بعنوان "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة، والأغنية من كلمات سمير محمد أحمد وألحان سيد الأسوانى، وتوزيع تامر صقر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الساعة 6 كليب جديد لجواهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.