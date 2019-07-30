شاهد.. أصالة تزيح الستار عن ألبومها الجديد

كشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها الجديد بعنوان "في قربك"، حيث طرحت أفيش الألبوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "انتظروا قريبا..البوم في قربك..إنتاج ستارجيت.. توزيع روتانا. التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "انتظروا قريبا..البوم في قربك..إنتاج ستارجيت.. توزيع روتانا. يذكر أن الفنانة أصالة تستعد لطرح أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان "نكتة بايخة"، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك، و ألحان إيهاب عبد الواحد، و توزيع فهد. Advertisements

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