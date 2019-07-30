وفاة الإعلامي “عبد الرحمن الشبيلي” بعد تعرضه لحادث في باريس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 مساءً - نعت وزارة الإعلام الإعلامي عبد الرحمن الشبيلي، والذي توفي متأثراً بإصابته جراء الحادث الذي تعرض له في شقته بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الوزارة إن الراحل كان رائدا ومطورا للتلفزيون السعودي، ومؤرِّخًا للصحافة الوطنية، وأفنى عمره في أداء رسالته وخدم وطنه وقيادته بتفان وإخلاص، مقدمة تعازيها لأسرته ومحبيه.

يُذكر أن الشبيلي تعرض أمس للإصابة إثر سقوط جزء من سقف الشرفة في شقته بباريس، وكان يجري العمل على نقله بواسطة الإخلاء الطبي إلى الرياض.