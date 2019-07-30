شاهدوا.. هاني شاكر يفجر غضبه من محمد رمضان: اديتك تصريح عشان تغني مش تقلع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 مساءً - على هامش مشاركته في انتخابات نقابة الموسيقيين التي جرت اليوم بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية، أعرب نقيب الموسيقيين المصريين الحالي ​هاني شاكر​ والمرشح للمنصب نفسه في الانتخابات التي جرت اليوم عن غضبه من الفنان المصري ​محمد رمضان​ وقال إنه أعطى محمد رمضان تصريحاً لكي يغنى وليس لـ”يقلع” أي يخلع ثيابه كما فعل على خشبة المسرح في حفله الذي اقيم منذ اسابيع.

اضاف ان الجمهور استاء من “قلع” محمد رمضان على المسرح وهذا امر غير لائق بموهبة فنان كبير مثل محمد رمضان، واكمل فى النهاية رمضان ممثل وليس مطربا ويقدم show على المسرح.

إشارة إلى ان محمد رمضان فاجأ الفنانة بوسي امس فى حفلها بالساحل الشمالي فاعتلى المسرح وغنى معها ضمن فقرة ولم يكن ما قدمه حفلاً غنائياً كاملاً.