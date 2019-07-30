شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لـ محمد ممدوح فى فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" عن بوستر ترويجي للفيلم الجديد المقرر عرضه يوم 8 أغسطس فى دور العرض العالمى، للممثل محمد ممدوح صاحب شخصية "رؤوف حمزاوى" ضمن حبكة الفيلم.



البوستر الجديد

وفى سياق متصل حقق البرومو الرسمى للعمل الذى طرحته الشركات المنتجة وعلى رأسها "سينرحى فيلمز" نسب مشاهدات كبيرة، وخطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظار الجمهورعند مشاهدة البرومو، لاسيما أنها تم تنفيذها بأحدث التقنيات.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.