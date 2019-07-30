شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلات شهر العسل.. صوفى تيرنر وجو جوناس يتسوقان فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، صور جديدة للنجمة العالمية صوفى تيرنر، بصحبه زوجها المغنى العالمى جو جوناس، وهما يتسوقان فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بعد انتهاء شهر العسل الذي قضوا منه بضعه ايام على سواحل ايطاليا وجزر المالديف.



صوفى تيرنر وجو جوناس

فبعد حفل زفافهما الذى أقيم في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو من أسابيع، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، خاض الثنائى رحلة إلى جزيرة المالديف ومن ثم شواطئ ايطاليا، وشاركت صوفى صورهما فى تلك الرحلة التى تعد "شهر العسل".



صوفى تيرنر وجو جوناس

وسطع نجم تيرنر فى مسلسل Game of thrones، التى جسدت فيه شخصية "سانسا ستارك" الشهيرة، والتى سرعان ما حجزت مقعدها وسط الكبار فى عالم الدراما، وكانت اخر اعمالها السينمائية مشاركتها فى الفيلم الأخير من سلسلة أفلام Xmen، الذى جاء بعنوان dark phoenix.