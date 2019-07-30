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شكرا لقرائتكم خبر عن في سهرتها بإيطاليا.أمل كلونى بفستان من Stella McCartneyبـ1435 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت المحامية الحقوقية أمل علم الدين زوجه نجم هوليوود الشهير جورج كلوني أن تبهرالعالم بإطلالتها الأخيرة التي لاقت اهتمام الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة من شتي أنحاء العالم، وذلك خلال قضائها سهرة ممتعة مع زوجها وعدد من أصدقائها المقربين في ايطاليا.
وكان اختيار أمل علم الدين لفستانها ذو اللون الوردي من تصميم صديقتها مصممة الازياء ستيلا مكارتني ووصل سعر الفستان إلي 1435 جنيه استرليني.
ويعد دار أزياء " Stella McCartney " واحد من أكثر الدور التي تفضلها أمل علم الدين و تبحث دائما عن تصميماتها المميزة.
امل علم الدين
جورج كلوني و أمل
رحلة مميزة لجورج كلوني و أمل علم الدين في ايطاليا
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