بعد معلومات عن توقيفه.. هكذا أطلّ أيمن زبيب من جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تداولت وسائل إعلاميّة في الأيام الماضية معلوماتٍ عن توقيف الفنان أيمن زبيب من قبل الأمن العام عند نقطة المصنع تنفيذًا لمذكّرة توقيف غيابيّة صادرة بحقّه.

ورغم إلتزامه الصمت وعدم تأكيد الموضوع أو نفيه، أطلّ أيمن زبيب من جديد عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام بمقطع فيديو جديد خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية.

ومع إنتشار هذا الفيديو، إعتبر البعض أن أيمن زبيب ردّ على المعلومات غير المؤكدة بشأن توقيفه بطريقة غير مباشرة مؤكداً أنه يواصل نشاطه الفني.