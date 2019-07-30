متابعة بتجــــــــــرد: تداولت وسائل إعلاميّة في الأيام الماضية معلوماتٍ عن توقيف الفنان أيمن زبيب من قبل الأمن العام عند نقطة المصنع تنفيذًا لمذكّرة توقيف غيابيّة صادرة بحقّه.
ورغم إلتزامه الصمت وعدم تأكيد الموضوع أو نفيه، أطلّ أيمن زبيب من جديد عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام بمقطع فيديو جديد خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية.
ومع إنتشار هذا الفيديو، إعتبر البعض أن أيمن زبيب ردّ على المعلومات غير المؤكدة بشأن توقيفه بطريقة غير مباشرة مؤكداً أنه يواصل نشاطه الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معلومات عن توقيفه.. هكذا أطلّ أيمن زبيب من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.