متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة التركية هازال كايا عن حملها بطفلها الأوّل في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام. وفي التفاصيل، فقد نشرت هازال الصورة مستعرضة بطنها بملابس السباحة وعلّقت عليها بالقول “قررت نشر صورتي قبل الباباراتزي لأعرّفكم إلى فكرت علي”. نُشير إلى أن هازال حامل بطفلها الأول من زوجها المنتج علي أتاي وهي في الشهر الخامس حالياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تكشف عن حملها الأول مرتدية البيكيني.. إليكم إسم الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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