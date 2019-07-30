متابعة بتجـــــــــرد: استعرضت كل من كيندال وكايلي جينر لياقتهما البدنية في صورة مذهلة بالأبيض والأسود قامتا بنشرها على إنستغرام يوم الإثنين الفائت.
فقد خضعت الشقيقتان لجلسة تصوير جديدة للإعلان عن المجموعة الجديدة من ماركة الملابس الخاصة بهما Kendall + Kylie.
وظهرت كيندال في طليعة الصورة، وكانت عارية تمامًا عند الجزء العلوي من جسمها وتغطي صدرها بذراعيها.
أما كايلي، التي ربما كانت عارية أيضًا، استترت بالصورة بقبعة قش كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيندال جينر تتباهى بقوامها بجلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كايلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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