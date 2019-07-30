كيندال جينر تتباهى بقوامها بجلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كايلي

متابعة بتجـــــــــرد: استعرضت كل من كيندال وكايلي جينر لياقتهما البدنية في صورة مذهلة بالأبيض والأسود قامتا بنشرها على إنستغرام يوم الإثنين الفائت.

فقد خضعت الشقيقتان لجلسة تصوير جديدة للإعلان عن المجموعة الجديدة من ماركة الملابس الخاصة بهما Kendall + Kylie.

وظهرت كيندال في طليعة الصورة، وكانت عارية تمامًا عند الجزء العلوي من جسمها وتغطي صدرها بذراعيها.

أما كايلي، التي ربما كانت عارية أيضًا، استترت بالصورة بقبعة قش كبيرة.