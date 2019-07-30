كيف ردّ كاظم الساهر على رفض الجمهور لإجازته الطويلة؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما قيل إن حفلاته في إهدنيات ستكون الأخيرة له لهذا العام، كشف الفنان العراقي كاظم الساهر لبرنامج MBCTRENDING أنه سيحاول أن يأخذ إجازة لكنّه لا يدري كم ستدوم مدّتها.
وأوضح كاظم الساهر أنّه سيحضر لألبوم غنائي جديد، وأضاف “أريد التفرّغ من أجل الألحان الجديدة، فقدمنا ألبوم “كتاب الحب” للجمهور ومن المفروض أن نقدم ألبوماً جديداً بعد سنتين أو ثلاث سنوات”.
وردّاً على رفض الجمهور لهذه الإجازة، شدّد كاظم الساهر “أريد التفرّغ لأن الأعمال صعبة جدّاً ولا أريد أن أشتت أفكاري، أريد أن استقر في مكانٍ واحدٍ لم أقرره بعد”.
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