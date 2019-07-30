متابعة بتجـــــــــــرد: استعرضت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد جسمها المثير من خلال نشر مجموعة صور لها أثناء تمتّعها بعطلة استجمامية في جزيرة ميكونوس اليونانية.
نُشير إلى أن بيلا كانت قد فاجأت متابعيها على انستغرام بصورة ظهرت فيها بشعر أشقر في ميكونوس.
والجدير ذكره، أن جيجي حديد نشرت مجموعة من الصور لها من اليونان أيضاً وعلى الأرجح هي برفقة شقيقتها بيلا للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتهما ألانا.
كانت هذه تفاصيل خبر جيجي وبيلا حديد تستمتعان بوقتهما في ميكونوس.. إليكم صورهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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