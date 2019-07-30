جيجي وبيلا حديد تستمتعان بوقتهما في ميكونوس.. إليكم صورهما

متابعة بتجـــــــــــرد: استعرضت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد جسمها المثير من خلال نشر مجموعة صور لها أثناء تمتّعها بعطلة استجمامية في جزيرة ميكونوس اليونانية.

نُشير إلى أن بيلا كانت قد فاجأت متابعيها على انستغرام بصورة ظهرت فيها بشعر أشقر في ميكونوس.

والجدير ذكره، أن جيجي حديد نشرت مجموعة من الصور لها من اليونان أيضاً وعلى الأرجح هي برفقة شقيقتها بيلا للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتهما ألانا.