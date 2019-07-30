بعد اتهام نيمار باغتصاب امرأة.. هذا ما أوصت به الشرطة البرازيلية

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الشرطة البرازيلية إنها أوصت بعدم توجيه اتهامات بالاغتصاب إلى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد مزاعم امرأة تعرف عليها عبر الإنترنت بشأن اعتدائه عليها في أحد فنادق باريس.

ونفى نيمار هذه الاتهامات ونشر محادثات وصور بينهما كانت سببا في فتح تحقيق منفصل فيما إذا كان نيمار ارتكب جريمة بنشر هذه الصور الحميمية عبر الانترنت.