نجما أغنية Señorita في وضعية حميمة على شاطئ ميامي

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متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صورةً للنجمين العالمين شون مينديز وكاميلا كابيلو وهما في وضعية حميمة على الشاطئ.
وفي التفاصيل، فقد ظهرا وهما يُقبلان بعضهما البعض أثناء تواجدهما في بحر ميامي يوم الإثنين.
نُشير إلى أنهما يمضيان وقتهما معاً في الفترة الأخيرة ولكنهما لم يُعلنا سابقاً عن علاقتهما.
وجاءت هذه الصورة بمثابة تأكيد لكلّ الأقاويل والشائعات المُرجحة لوجود علاقة حبّ بينهما.
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