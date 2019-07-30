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متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان بنزرت الدّولي” في تونس مساء 3 آب/أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
هذا وأطلق محبو نانسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي العد التنازلي للحفل تعبيرًا عن حماسهم للقاء نجمتهم المفضلة.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور نانسي عجرم في تونس ينتظرها بفارغ الصبر والموعد في بنزرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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