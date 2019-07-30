رامي مالك ضيف مهرجان "جلوبال سيتيزن" بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك فرقة "كوين" الشهيرة بمهرجان "جلوبال سيتيزن"، في نيويورك، المزمع إقامته في 28 سبتمبر/أيلول المقبل، لدعم جهود التخفيف من الفقر حول العالم.
ومن أبرز المشاركين في الحدث، الذي يقام في "سنترال بارك" وسط مانهاتن، رامي مالك، وفوريست، ويتيكر، وآدم لامبرت، وفاريل ويليامز، وأليشا كيز، وفرقة البوب "وان ريبابليك" والمغنية الأمريكية هير والمؤلفة كارول كينج، وهيو جاكمان، وديبورا لي فورنيس.
ويقام مهرجان "جلوبال سيتيزن" سنويا تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوزّع بطاقاته مجانا على الناشطين في مجال مكافحة الفقر.
وقال هيو إيفانز، أحد مؤسسي هذه المبادرة، "بعد السنة المقبلة لن يبقى أمامنا سوى 10 سنوات لا غير، لتحقيق الأهداف الإنمائية".
وأضاف: "قدرتنا على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 هي رهن الجهود التي نبذلها هذه السنة وحتى 2020، ولا يمكننا تحمّل الفشل".
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