“انا اتعودت” لـ هايدي موسى تحقق هذا الرقم وتتصدر في مصر

تخطت أغنية “أنا اتعودت” للفنانة المصرية هايدي موسى مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في أول تعاون بينها وبين شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة في صناعة الموسيقى.

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وحققت أغنية “أنا اتعودت” نجاحاً كبيراً وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة والكليب تم تصويره فى لبنان مع المخرجة هيفاء الفقيه.

من جهة أخرى تم اختيار هايدي موسى لأول مرة للمشاركة في حفلات دار الاوبرا المصرية خلال شهر أكتوبر القادم.

يذكر أن هايدي موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول وستار أكاديمي”، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان “حنية الدنيا”.