محامي طليقة وائل كفوري يوضح

أكد الوكيل القانوني في بيروت للسيدة أنجيلا بشارة المحامي اشرف الموسوي أن الحملة المبرمجة لبعض الغرف السوداء والتي تطال طليقة الفنان وائل كفوري تهدف الى تعمية الحقائق وتشويه الوقائع بهدف ضرب تضحيات والدة الطفلتين وما الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء.

ولأن مستقبل ومصير الطفلتين مرتبط بقرار شجاع من والدهم ووالدتهم التي تجهد للحفاظ عليهما ورعايتهما وتحاشي اي سجال إعلامي عقيم.

وما هيجان بعض الموتورين اللأهثين وراء مكسب او درهم او قطع من فضة على بعض مواقع التواصل إلا إفلاس لمن يشجعهم او يتغاضى عن مقالاتهم وإسآتهم البغيضة لموكلتي وإبنتيها بشكل مباشر وللفنان ايضاً.