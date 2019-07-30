محامي طليقة وائل كفوري يوضح

Jul 30, 2019
أكد الوكيل القانوني في بيروت للسيدة أنجيلا بشارة المحامي اشرف الموسوي أن الحملة المبرمجة لبعض الغرف السوداء والتي تطال طليقة الفنان وائل كفوري تهدف الى تعمية الحقائق وتشويه الوقائع بهدف ضرب تضحيات والدة الطفلتين وما الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء.
ولأن مستقبل ومصير الطفلتين مرتبط بقرار شجاع من والدهم ووالدتهم التي تجهد للحفاظ عليهما ورعايتهما وتحاشي اي سجال إعلامي عقيم.
وما هيجان بعض الموتورين اللأهثين وراء مكسب او درهم او قطع من فضة على بعض مواقع التواصل إلا إفلاس لمن يشجعهم او يتغاضى عن مقالاتهم وإسآتهم البغيضة لموكلتي وإبنتيها بشكل مباشر وللفنان ايضاً.
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