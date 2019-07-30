أصالة تقتحم السينما عبر "ولاد رزق"

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""الخليج 365"" من بيروت: يتكتم صنّاع فيلم "ولاد رزق" على الدور الذي ستلعبه الفنانة أصالة نصري في الجزء الثاني منه، فيما يتردد أنها ستُطل بمشهدٍ واحد في نهايته كضيفة شرف. وتأخذ مشاركتها أهمية لكونها تقتحم عالم السينما لأول مرة بعد 30 سنة في مجال الغناء رغم التعتيم على تفاصيل دورها حتى الآن.

ويتابع البطولة في الجزء الثاني مجموعة من نجوم الجزء الأول وبينهم أحمد عز وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، فيما ينضم إليهم النجوم خالد الصاوي وغادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، كضيوف شرف.

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كتب قصة الفيلم صالح الجهيني، وأخرجه طارق العريان الذي يشارك بإنتاجه مع "سينرجي فيلمز" وشركة "الطاهر ميديا برودكشن". مع التذكير بأن الجزء الأول يحكي قصة أربعة أشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا، بشرط أن يتوبوا معاً. لكن مع فشل إحدى العمليات تبدأ الخلافات بينهم ليتركهم شقيقهم الأكبر الذي يُعتبَر العقل المدبر "رضا" ويجسد دوره أحمد عز، فيقع البقية في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، ويتعرضون للخيانة، ولمطاردة الشرطة. علماً أنه حقق نجاحاً كبيرًا خلال عرضه في يوليو 2015، في مصر، ودول الخليج العربي.

أما أحداث الجزء الثاني فتأتي بعد 3 سنوات لتُظهر محاولات الإخوة وسعيهم للحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن ثمة حدث سيطرأ على حياتهم ويغيّر مخططاتهم، فيدخلهم في متاهات جديدة، ومواجهات خطرة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يُذكر أن أصالة شاركت الفيديو الترويجي للفيلم منذ أيام عبر حسابها على "إنستغرام وكتبت معلقة: "طارق العريان ليس له مثيل"

