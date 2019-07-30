مصطفى كامل يحصل على 19 صوتا وهانى شاكر 8 بانتخابات الموسيقيين فى بنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة بلجنة بنى سويف، عن حصول الفنان مصطفى كامل على 19 صوتا مقابل 8 أصوات للفنان هانى شاكر، وجارى فرز أصوات الناخبين لتحديد الفائزين بمقاعد العضوية. وجرت الانتخابات منذ صباح اليوم الثلاثاء وحتى السادسة مساء، داخل لجنة "بنى سويف والفيوم" ومقرها إحدى العمارات السكنية بميدان مولد النبي بمدينة بنى سويف العاصمة، بإشراف من المستشار محمد روبي وحضور محمد عابدين مسئول اللجنة النقابية ببنى سويف، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 27 عضوا من إجمالى 50 لهم حق التصويت، ويمثلون اعضاء الجمعية العمومية للجنتين النقابيتين بمحافظتى بنى سويف والفيوم. Advertisements

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